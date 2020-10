Lombardia, vaccini antinfluenzali: scoppia un altro caso per la giunta Fontana

Dopo lo scandalo camici e l’affare mascherine, la regione Lombardia è al centro di un nuovo scandalo: il prezzo dei vaccini.

È noto a tutti quanto sia importante nel mezzo di una recrudescenza epidemica di coronavirus adoperarsi per fare sì che i soggetti più a rischio, bambini e anziani, possano avere accesso ad un vaccino antinfluenzale. Questo permetterebbe di alleviare il carico di ricoveri stagionali negli ospedali, oltre che di limitare il circolo di un virus, insidioso e con sintomi iniziali simili al Сovid.

Duo magico

Naturalmente grazie allo spacchettamento del sistema sanitario nazionale in 20 sistemi regionali, le gare di acquisto per il vaccino sono state un numero esorbitante, insieme ad un giro di dosi vaccinali assurdo tra regioni che ne hanno acquistati di più a regioni che ne avevano meno.

Sta di fatto che in un mercato dove si presentano solo per l’Italia 20 acquirenti diversi, paradossalmente in concorrenza tra loro per un bene scarso, il prezzo lo faranno le multinazionali del farmaco e qualcuno alla fine rimarrà fregato, specialmente se questo qualcuno si chiama Attilio Fontana o Giulio Gallera.

Il duo magico, infatti, ha fatto tre bandi di gara ad un prezzo ribassato poi via via a crescere, sbagliando sui quantitativi, salvo poi accorgersi in ritardo che le scorte non bastavano arrivando a strapagare un lotto di vaccino 20 volte il suo valore, la cui consegna è prevista tra mesi. La magistratura ha aperto l’ennesima inchiesta a carico dei vertici di regione Lombardia.

Noi ci chiediamo:

Non sarebbe molto più semplice investire in una ricerca pubblica e produrre un vaccino accessibile uscendo dai ricatti delle multinazionali?

Non sarebbe più utile che il sistema sanitario fosse uno, pubblico e nazionale adeguatamente finanziato e non venti assurdamente in concorrenza?

Non sarebbe il caso che Fontana e Gallera se ne andassero?

Fonte: pagina facebook potere al popolo