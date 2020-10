Fiumicino, Montino: “La Darsena diventerà una grande piazza pedonale”

“La darsena di Fiumicino diventerà una grande piazza pedonale dove la cittadinanza potrà passeggiare in tutta sicurezza e dove potranno svolgersi eventi e manifestazioni”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

Approvato oggi in giunta

“Abbiamo infatti approvato oggi in Giunta – spiega – il progetto definitivo per il riassetto dell’intera zona: la grande area pedonale a ridosso dello specchio d’acqua avrà da un lato la ciclabile e al centro la statua di Enea. Dall’altra parte sarà allargato il marciapiede sul lato degli esercizi commerciali e realizzati i parcheggi e una carreggiata per le auto a doppio senso di marcia. Il lungomare invece sarà sfondato e si congiungerà con una rotonda a via del Faro”.

Un grande progetto di riqualificazione

“È un grande progetto di riqualificazione – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia – sia dell’area della darsena sia del lungomare di Fiumicino. La ciclabile infatti sarà proseguita su tutto il lungomare fino alla rotonda finale e proseguirà fino a congiungersi a via Trincea delle Frasche. Per la realizzazione sarà chiesto un finanziamento di circa 3 milioni di euro alla Regione Lazio”.