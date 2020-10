Lezzi: “Caro capo politico…”

Caro Capo Politico,

uso lo stesso strumento di comunicazione che hai usato tu per risponderti.

La questione dei fondi all’editoria l’ho spiegata molto bene. E ho anche detto chiaramente che già si era aiutata la categoria in due decreti precedenti.

Non è una fake news e non giochiamo sulla semantica.

Non si fa

Quando si è trattato di segnalare gli emendamenti più sentiti tu, in merito alla segnalazione del soppressivo dell’art.96 rispondi testualmente:

“assolutamente sì, anzi fatene una questione di principio in commissione. Quell’articolo è sbucato nottetempo in consiglio dei ministri, per tenerlo… per non sopprimerlo, ci devono dare qualcosa in cambio molto forte”

Hai cambiato idea? Bene, me lo potevi dire e non darmi della bugiarda.

Neanche questo si fa

Io sono molto preoccupata perché il mio intento è quello di far arrivare i soldi a tutti coloro che ne hanno bisogno. Nessuno escluso e all’editoria avevamo già dato per il 2020. Gli ulteriori 90 milioni si sarebbero potuti destinare a tanto altro perché le difficoltà sono immense. Quindi, per me, non era affatto una questione di principio come per te ma di merito. E non era una questione contro i nostri ma mi riferivo a chi ha voluto questa norma.

Hai convocato gli Stati Generali, poniamoci l’obiettivo di chiarirci in quel contesto. Evita di entrare a gamba tesa sui tuoi parlamentari e su Davide Casaleggio. Non ha senso e ci sono cose molto più importanti da fare.