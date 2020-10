Potere al Popolo: “Alzare i salari sotto il livello minimo e ridistribuire ricchezza”

Il cantone svizzero di Ginevra ha approvato attraverso un referendum una legge che fissa il salario minimo mensile a 3600 euro. La paga oraria così arriva a 21,5 euro all’ora. Durante la pandemia nella città elvetica, tra le più ricche al mondo, sono esplose le disuguaglianze sociali e attraverso questa manovra si ridistribuisce ricchezza a tante persone in difficoltà.

Occorre anche in Italia

In italia una legge seria sul salario minimo non esiste, e i salari delle lavoratrici e dei lavoratori sono in caduta libera da anni. Confindustria e le associazioni di categoria hanno più volte detto che non vogliono sentir parlare di aumenti salariali e salario minimo. Invece è proprio ciò che si deve fare: alzare i salari sotto il livello minimo e ridistribuire ricchezza.