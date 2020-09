Scanzi: “Trump presidente degli Stati Uniti è davvero la sconfitta del genere umano”

Il fatto stesso che un simile gaglioffo sia divenuto Presidente degli Stati Uniti, fa capire come la specie umana sia sopravvalutata, stolta e irredimibile.

Ma c’è di più. Il New York Times ha appena scoperto che nel 2016, anno in cui vinse le elezioni, Trump pagò 750 dollari di tasse federali. Stessa cifra per il 2017. Non solo: per dieci dei quindici anni precedenti, Trump non avrebbe pagato un dollaro.

5 settimane

Mancano cinque settimane al voto e Trump, sicuro di vincere prima del Covid, sta gestendo così male la pandemia (il suo agire piace solo a Briatore) da essere sotto nei sondaggi.

Negli Stati Uniti l’evasione fiscale è giustamente ritenuta un reato gravissimo. Non come da noi, dove chi evade è “figo” (?). Ecco: la speranza è che, una volta tanto, gli americani si ricordino di tutto questo quando andranno a votare. Non che prima Trump fosse votabile e adesso sì, ma poiché gli americani su certe cose ci arrivano sempre un po’ dopo, speriamo che adesso abbiano capito che razza di uomo sia.

Trump presidente degli Stati Uniti è davvero la sconfitta del genere umano.