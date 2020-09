Padova, il sindaco Sergio Giordani ringrazia i volontari

In questi giorni sta venendo recapitata una lettera a firma del sindaco Sergio Giordani a tutti i volontari e le volontarie che si sono messi a disposizione durante le settimane di lock down, per ringraziare del supporto e per sottolineare il ruolo prezioso del volontariato nella nostra città.

In allegato la lettera, di seguito le dichiarazioni dell’assessora al sociale, Marta Nalin e del presidente del Centro servizi volontariato, Emanuele Alecci.

“Con il Sindaco abbiamo deciso di scrivere una lettera ai volontari e alle volontarie che, in particolare nelle settimane di lock down, hanno dato il loro prezioso contributo perché la città potesse affrontare l’emergenza.

Tempo messo a disposizione della comunità, in un momento difficile e delicato per tutte e tutti, che si è rivelato fondamentale anche per poter erogare servizi essenziali, in particolar modo alle persone più fragili. Risorse preziose che durante l’emergenza sanitaria hanno contribuito a contenere quella sociale. Forse un grazie è comunque poco, ma ci è sembrato un gesto doveroso.

Domani è il giorno della Festa del volontariato. Doveva essere la grande festa di celebrazione per Padova Capitale del volontariato, dopo quasi un anno di iniziative. Sappiamo che anche questa festa sarà diversa da come la potevamo immaginare, più distanziata, ma non per questo meno importante. Arriva a celebrare un anno in cui sì, non abbiamo potuto realizzare tutto ciò che avevamo in mente, ma forse abbiamo dimostrato concretamente quanto il volontariato sia una risorsa essenziale. Perché senza le persone che in quelle settimane si sono messe a disposizione, così come senza il prezioso lavoro di coordinamento del Centro servizi volontariato, non avremmo mai potuto superare l’emergenza.

Il contributo dato a tutte le iniziative dei servizi sociali, dalla distribuzione dei buoni alla consegna della spesa, è stato fondamentale e sono convinta che quei mesi ci siano serviti per ricostruire nella nostra comunità, ma anche fuori dai confini della nostra città, l’idea del volontariato, rimettendone al centro l’importanza. Nel campo del sociale, ma non solo.

Abbiamo visto come la costruzione di reti, la collaborazione, la solidarietà siano state il punto fermo per molti nelle settimane più critiche non dell’anno ma forse delle nostre vite. Mi auguro che da tutto ciò si possa essere in grado di cogliere il buono e il meglio, per portare Padova ad essere capitale del volontariato tutti i giorni, oggi come negli anni a venire.

A nome del Sindaco, mio e di tutta la Giunta, di nuovo grazie”.