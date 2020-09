Fratoianni: “Basta frammentazione a Sinistra”

La vittoria del Si al #referendum è la coda di una lunga stagione, che ha lavorato alla svalorizzazione della politica prima ancora che del Parlamento.

Chiudiamo questo ciclo e torniamo a parlare di politica, a partire da come gestire l’emergenza e discutendo una nuova legge elettorale pienamente proporzionale.

Basta frammentazione a #Sinistra

Dobbiamo costruire un soggetto #unitario, #progressista ed #ecologista, e dobbiamo farlo ora.

In questi mesi abbiamo lavorato lungo questo percorso come ci è stato possibile ed è giunto il momento di portarlo a termine.

Dobbiamo lavorare affinché nelle prossime settimane si giunga ad un appuntamento per costruire finalmente un soggetto di sinistra ecologista e unitario, che parta dalla battaglia sul clima e dalla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.