Lezzi: “Caro Andrea Scanzi…”

Caro Andrea Scanzi,

non devo concederti io il permesso di criticarmi fino a sfiorare il dileggio, di parlare di me sino all’ossessione perché è un tuo sacrosanto diritto. Esattamente come è anche mio.

È una tua libera, e per quanto tale è preziosa, opinione quella che mi ritiene fallita, peggiore di tutti, ignorante, cretina, bionda salentina, tizia e fenomena ma che sia nostalgica di Salvini proprio no. E tu dovresti saperlo, anzi lo sai.

Un giorno feci un post contro Salvini perché aveva offeso il presidente della Camera Roberto Fico

Fui sommersa da valanghe di insulti ma lo rifarei un milione di volte perché la terza carica dello Stato ha non solo il diritto ma soprattutto il dovere di intervenire quando teme che siano lesi dei diritti. Di chiunque si tratti. Fui invitata dai vertici a tacere o a dimettermi. Non ho mai fatto né l’uno né l’altro.

Con astuzia leghista, Salvini riuscì a far passare un emendamento che toglieva i fondi per la coesione al sud. I miei colleghi mi furono accanto e lo minacciammo di far cadere il governo. I fondi vennero rimessi al loro posto ma da allora e per mesi sono stata insultata ogni giorno da Senaldi, Sallusti, Bel Pietro e compagnia cantante. Ero quella cretina, fenomeno, ininfluente ministra che pretendeva di non inchinarsi al Capitano.

Sarebbe troppo lungo raccontarti le sfiancanti battaglie per non far passare le autonomie come le voleva Salvini. Ero ogni giorno bersaglio di Libero e il Giornale ma Salvini non doveva averla vinta e non l’ebbe vinta perché il progetto leghista era un delitto ai danni della coesione nazionale. Altra cosa è l’Autonomia in rispetto della Costituzione.

Non dimenticherò mai gli attacchi che mi fecero i leghisti alla Camera durante un’infomativa. Oltre ai miei colleghi, dalla mia parte ci fu Stefano Fassina che ringrazio ancora oggi come feci quel giorno.

Che ti devo dire sull’immunità ai gestori dell’ex-ilva

Sono diventata quella che vuole le cozze al posto dell’acciaio, la morta di fame incompetente che vuole uccidere l’economia di un Paese.

A Luigi Di Maio mandai un messaggio pregandolo di staccare la spina. Era insopportabile Salvini. Non sopportavo più quella cantilena “strade autostrade, porti e aeroporti” bloccati mentre Danilo Toninelli liberava decine di miliardi di opere. Di Maio mi rispose di avere pazienza e aveva ragione. No, super ragione, perché gli italiani hanno constatato la sua irresponsabilità. E, allora, era necessario che fosse assolutamente evidente. Evidente come lo era già a tutti noi.

Te lo ripeto, nostalgica di Salvini proprio no.

Lo scrivo qui perché resti. Se dovessi decidere di lasciare il M5S, il mio posto sarà la mia casa, il mio lavoro da impiegata e non il gruppo misto o Paragone. Mai. Le dimissioni sarebbero contestuali dal M5S e dal Senato.

Ti saluto.