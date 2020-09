Di Battista: “Oggi Marco Travaglio mi dedica un editoriale al vetriolo”

Evidentemente il fatto che mi sia scagliato contro la logica di votare “turandosi il naso” l’ha fatto indispettire. Travaglio invita gli elettori del Movimento 5 Stelle a votare disgiunto tappandosi le narici. Più precisamente invita i pugliesi a votare Emiliano. Io no. Travaglio compie voli pindarici per lanciarmi addosso il suo J’accuse. Mi descrive un nostalgico dell’opposizione e sostiene che, fosse stato per me, il Movimento sarebbe ancora in piazza ad abbaiare alla luna.

Rispondo concentrandomi soprattutto sulla Puglia. Fitto ed Emiliano (per chi li conosce davvero e soprattutto conosce davvero la Puglia) sono entrambi campioni di politica clientelare. Entrambi si sono riempiti le liste di portatori di voti impresentabili, dinosauri della vecchia politica, personaggi oscuri ai più ma ben riconoscibili dai pugliesi informati.

Costretto alle dimissioni

Fitto ha messo capolista a Bari Antonio Azzolini, quell’Antonio Azzolini che proprio la tenacia di Barbara Lezzi costrinse alle dimissioni da Presidente della commissione bilancio del Senato quando scoppiò lo scandalo della clinica Divina Provvidenza. Tra l’altro Azzolini è stato appena condannato in I grado per concorso in bancarotta. Ma Azzolini, senatore dal 1996 ha disseminato per la Puglia mancette elettorali e per questo porta, ahimè, ancora voti. Dall’altra parte Emiliano, valoroso ex-magistrato anti-mafia non si è accorto che nelle sue liste sono finiti, casualmente, altri portatori di voti come Silvana Albani, imputata per falsa perizia, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, e corruzione in atti giudiziari, aggravati dal fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose e Vincenzo Gelardi, imputato di plurimi reati di trasferimento fraudolento di valori aggravati dal fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose. Però, quadretto!

Travaglio obietta dicendo che il voto disgiunto favorisce il candidato Presidente e non i suoi consiglieri e che Fitto ed Emiliano sono profondamente diversi perché uno è stato magistrato e l’altro imputato. Vero. Nel frattempo sotto indagine (accusato di corruzione) c’è finito Emiliano nell’ambito di un’inchiesta sulle nomine nella sanità pugliese. A proposito di nomine. Conoscete Massimo Cassano? E’ stato senatore di Forza Italia, poi di NCD, poi sottosegretario al lavoro nel governo Renzi in quota Alfano ed oggi, scelto da Emiliano, è alla guida dell’Agenzia regionale per il lavoro pugliese. E ancora. I cittadini baresi si ricorderanno di Simeone Di Cagno Abbrescia, deputato berlusconiano quando in Parlamento gli onorevoli di FI (cioè lui) si occupavano dei processi del Caimano, dei suoi interessi economici e di Ruby Rubacuori. Di Cagno Abbrescia, già sindaco di Bari, sfidò proprio Emiliano alle elezioni comunali del 2009. Ma anche Di Cagno Abbrescia ha il suo giro di conoscenze e uno come Emiliano, il cui unico obiettivo è il consolidamento del potere, non se lo poteva lasciar scappare. Nel 2018, infatti, Emiliano l’ha nominato Presidente di Acquedotto Pugliese SPA. Fitto ha picconato la sanità pugliese con tagli che gridano vendetta. Emiliano ha picconato l’agricoltura pugliese con il fallimento del piano di sviluppo rurale. Gli agricoltori pugliesi e migliaia di giovani hanno fatto domanda per avviare un’impresa agricola o per allargare la propria azienda ma da 4 anni aspettano che Regione Puglia batta un colpo e riesca a spendere i denari europei. La Puglia, lo ricordo, è la regione più agricola d’Italia.

Questi sono i fatti

Antonella Laricchia è una donna pugliese. E’ onesta, competente e particolarmente coraggiosa. Non ha barattato le sue/nostre idee in cambio di una poltrona prestigiosa. Gli “emissari” l’hanno raggiunta. L’hanno lusingata, le hanno fatto capire che un passo indietro le avrebbe spalancato porte da win for life. La politica clientelare funziona così. Antonella ha detto no, ha fatto quel che è giusto, non quel che le sarebbe convenuto. Eppure, al posto di essere elogiata, viene vilipesa.

Antonella ha un programma, una visione, progetti innovativi in cantiere, ha tutto quel che manca ai suoi due rivali

Io conosco bene la logica di scegliere il meno peggio. Conosco bene le tentazioni che si nascondono dentro questa logica e ne conosco soprattutto le conseguenze. Scegliere il meno peggio (ammesso che vi sia) porta, lentamente ma inesorabilmente, alla distruzione della forza politica che avalla ragionamenti del genere. Se, dal 2013 al 2018, il Movimento 5 Stelle avesse ragionato con tale logica al governo non ci sarebbe arrivato mai e oggi Conte farebbe ancora l’avvocato, non il Presidente del Consiglio.

Se domani Emiliano, Fitto, Giani, Tizio, Caio, Sempronio dovessero perdere le elezioni la colpa sarà soltanto loro. Perderanno per colpa dei loro fallimenti o dei fallimenti dei partiti che li sostengono nei territori dove si presentano. La responsabilità sarà loro, non certo mia, né di Conte, né di Antonella Laricchia e delle sue idee. La politica clientelare è un cancro, impedisce il cambiamento, blocca le buone idee, immobilizza la Cosa pubblica. Chiunque ne sia protagonista va contrastato, senza se e senza ma, senza scuse e senza alcun distinguo.

Come sapete collaboro con il Fatto. Scrivo reportage su questioni di politica internazionale. Il fatto che il Direttore del giornale che pubblica i miei pezzi mi attacchi in questo modo è comunque un bel segnale. Travaglio è persona perbene e decine di volte sono stato d’accordo con lui. Oggi no. Travaglio ha le sue idee, io le mie e le idee sono idee, non dogmi, così come i giornali sono giornali, non il Vangelo.