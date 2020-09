Alessio D’Amato: “Vaccino dovrà essere un bene pubblico”

Alessio D’Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Cusano Campus durante la visita al campus dell’Università Niccolò Cusano a Roma, per osservare le misure di prevenzione anti-covid messe in atto dall’ateneo a tutela dei propri studenti e dipendenti.

Le affermazioni di D’Amato

“Il modello Unicusano sul fronte della sicurezza e prevenzione può essere preso ad esempio per tutta la rete formativa del lazio. Si è sempre parlato di quello che accadeva nella sanità delle regioni del nord ma anche noi nel Lazio abbiamo fatto un ottimo lavoro.

Stiamo lavorando su un vaccino made in Italy e questo vaccino se tutto andrà nel modo giusto dovrà essere un bene pubblico, un bene di tutti accessibile e gratuito. Sul fronte delle diagnosi e dei test seguiamo l’evoluzione scientifica e tecnologica .

La diagnosi va fatta con i tamponi molecolari. Oggi il test molecolare più veloce impiega 3 ore per diagnosi. Per le attività di screening che faremo per le scuole ci sarà il prelievo naso-faringeo, ma dopo il test antigenico bisogna fare anche il test molecolare”.

Fonte Radio Cusano Campus