Incendio Ancona, il racconto in diretta de I Lunatici su Rai Radio2: l’importanza del servizio pubblico h24

Incendio ad Ancona, altra prova da fiore all’occhiello del servizio pubblico per Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, i Lunatici di Rai Radio2, che nel corso della loro diretta fiume su Rai Radio2 hanno aperto in tempo reale una finestra informativa per monitorare ciò che stava accadendo al porto di Ancona.

Diversi gli ascoltatori che sono intervenuti dalla zona raccontando in presa diretta ciò che stava succedendo. Tra le tante telefonate, si segnala quella di Federico: “Io sono corso qui dopo aver sentito alcune esplosioni e aver visto il propagarsi dell’incendio, perché ho un ufficio proprio dove ora c’è ancora fumo. Per fortuna l’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo, hanno evitato che le fiamme arrivassero a un deposito di metano. Molti cantieri sono andati distrutti. Ora rimane un po’ di fumo, ma la situazione è sotto controllo”. Quando interveniva Federico erano da pochi secondi passate le 2.00.

Attorno alle 3, poi, è stata la volta di Marco, commerciante di pesce, in arrivo al porto: “Sono arrivato al porto in questo momento, pensavo di trovare una situazione peggiore, al momento la situazione è quasi normale. C’è puzza di bruciato, un po’ di fumo, ma siamo quasi alla normalità”.

La preziosa velocità della Radio, l’importanza della Rai e del suo programma in diretta notturna che ha raccontato in tempo reale la notte da incubo vissuta da Ancona.