Il catcalling raccontato da chi è stato costretto a subirlo

Nella notte tra giovedì e venerdì scorso I Lunatici Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in diretta su Radio2 e su Rai 2 hanno scritto un’altra bella pagina di servizio pubblico.

Protagonisti del loro programma sono gli ascoltatori, che hanno modo di interagire con il programma mandando sms o chiamando lo 063131. A un certo punto della puntata, spinti da un sms inviato da una ragazza, i due hanno iniziato a parlare di catcalling.

Le testimonianze

Il messaggio vocale della ragazza recitava più o meno così: “Ho 21 anni, mi chiedono cosa cerchino gli uomini quando sei da sola a fare colazione e arrivano ad importunarti, oppure mentre cammini per strada ti urlano cose volgari e senza senso. Per non parlare di quelli che, io faccio la cameriera, mi dicono che sono sprecata con questo fisico e che dovrei fare la modella. Ma che volete? Ma chi vi ha chiesto niente?”.

Arduini e Di Ciancio hanno virato sull’argomento e hanno chiesto alle donne vittima di catcalling di raccontare quanto le era capitato. E le testimonianze sono state molteplici.

Da segnalare il racconto di Anna

“Vi chiamo per raccontare quello che capitò a me. Io trovo che gli apprezzamenti urlati e buttati per strada siano indice di una gran cialtroneria. Anni fa, da ragazzina, ero andata a spasso per il corso con le mie amiche e avevamo preso un gelato. Un cafone urlò ad un mio amico ‘ma che bella, ma come lecchi bene’. Per colpa sua la mia amica ancora oggi a distanza di anni non mangia più il gelato il pubblico. Le è rimasto questo bruttissimo ricordo. Per colpa di questa gente ci si sente sempre osservate, fuori posto. Questa gente mette veramente a disagio”.

Intensa anche la telefonata di Chiara

“Vi seguo sempre, complimenti per l’argomento che state affrontate stanotte. Quello dei complimenti per strada non richiesti è importante. Chi li fa ci riporta indietro di seicento anni. Chi fa catcalling ha un cervello molto limitato. Fate bene a schierarvi contro il catcalling. Perché non ha nulla a che vedere con i complimenti. Io come donna devo essere libera di andare in strada senza sentirmi oggetto, mio malgrado, di attenzioni che non ho richiesto. Mi sono capitate diverse cose brutte, complimenti pesanti, inseguimenti, una volta mi hanno seguito in un portone. Non è stato carino. Ma non è il fatto in se, quanto la presunzione psicologica di queste persone che contrasta tantissimo con tutto quello che noi donne stiamo cercando di fare in termini di considerazione, rispetto e parità. Il catcalling è decisamente anacronistico ai tempi d’oggi”.

Emblematica poi la telefonata di Clara

“Avevo 15 anni, stavo passando per una stradina stretta. Passò una vespa e mi diede una pacca sul sedere. Avevo 15 anni. Avrei proprio dovuto denunciare. Gli tirai qualche parolaccia, perché scappò subito via. Se ci ripenso oggi, mi viene ancora in mente lo squallore. Parlare degli argomenti che state affrontando stanotte è importante, il primo passo da fare è sempre culturale. Ed è importante che lo stiate facendo voi, che siete due uomini”.

Colpisce, inoltre, il racconto di Eleonora

“Soffro d’insonnia, per questo vi ascolto sempre. Complimenti per il tema affrontato questa notte. Di molestie ne ho subite molte. Parlarne è importantissimo. Da piccola, avevo dieci anni, c’era la festa del paese, e un ragazzo mi disse ‘guarda quella, ha il senso a pera’. Avevo dieci anni, da quel giorno ho iniziato a usare i top e a camminare con le spalle curve per non mettere il mio seno in evidenza. Spero che la vostra puntata la sentano tutti quelli che credono di fare complimenti e che i complimenti non facciano danni. Io a riprendermi da quell’episodio ci ho messo anni. Ero arrivata a camminare con le spalle in avanti perché mi vergognavo del mio seno”.