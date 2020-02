Coronavirus, centinaia di telefonate a I Lunatici su Radio2: altra bella pagina di servizio pubblico

Come stanno reagendo gli italiani alle ultime notizie legate al Coronavirus? Fiumi di telefonate nella notte di Rai Radio2 nel programma “I Lunatici”, dove Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio rispondono allo 063131 confrontandosi ogni notte con tantissimi ascoltatori.

Una grande pagina di servizio pubblico targato Rai

I due, va detto, ieri notte, dalla mezzanotte e trenta in poi, hanno scritto una grande pagina di servizio pubblico targato Rai. Sono riusciti a fare informazione senza creare allarmismo, ospitando, oltre alle tante telefonate ricevute, il virologo Fabrizio Pulvirenti.

Luca, autotrasportatore in viaggio

Luca, autotrasportatore in viaggio, ha chiamato lo 063131 proprio mentre stava andando a consegnare della merce a Lodi e a Codogno: “Un po’ di preoccupazione c’è, ma questo è il mio lavoro, non ci posso fare nulla. Bisogna andare avanti. Complimenti per la trasmissione che state facendo stanotte. Non sono preoccupato, un po’ il pensiero ci va alla cosa”.

Marco, da Roma

Marco, da Roma, ha dichiarato: “La mia vita non è cambiata. Perché devo aver paura quando non ci sono i numeri per spaventarsi? Io temo di più l’influenza del Coronavirus. Non bisogna cedere all’allarmismo. Non mi riesco a spiegare perché ci stia spaventando così. Io ho finito da poco il mio turno di lavoro, lavoro come tecnico. Grazie per tutto quello che fate”.

Elena, da Cosenza

Elena, da Cosenza: “Complimenti per il servizio pubblico che state facendo! Io vi chiamo da Cosenza, sono in un pub con una mia amica, abbiamo appena finito di bere qualcosa. Qui la città è deserta, ma non per il Coronavirus. Più che altro perché ieri il Cosenza ha perso contro il Frosinone”.

La telefonata di Oscar

Interessante anche la telefonata di Oscar: “Faccio il maestro in una scuola elementare di Cologno Monzese. E’ incredibile come i bambini riescano a capire le cose meglio degli adulti. I genitori non si fidano delle autorità, dei medici, di nessuno”.

Anna, da Napoli

Anna, da Napoli, ha raccontato: “Sono sonnambula, per questo vi stavo ascoltando. Del Coronavirus non me ne frega molto. Nel senso buono del termine. Voglio continuare a fare la mia vita. Oggi andrò dal parrucchiere e a mangiare la pizza, non ho nessuna intenzione di cedere a paura e allarmismo. Dove vivo io, nel quartiere, ci sono molti negozi gestiti da cinesi e da qualche giorno sono completamente vuoti. Non è giusto, non tutti hanno il virus”.

Lorenzo da Roma, di rientro dal lavoro

Nel fiume di telefonate arrivate allo 063131, da segnalare anche l’intervento di Lorenzo da Roma, di rientro dal lavoro: “A marzo andrò in Giappone e non vedo l’ora. Ogni persona al quale racconto che sono in partenza per l’Asia sgrana gli occhi. Rimango stupito da tanta ignoranza. E’ la prima volta che vado in Giappone, sognavo di fare questo viaggio da anni, è un regalo della mia fidanzata per la laurea”.

Glauco, che lavora nella logistica

Glauco, che lavora nella logistica, chiama da San Benedetto: “Nel mio lavoro tocco migliaia di confezioni a notte, ma sono tranquillo, il periodo d’incubazione del virus è molto breve. E’ chiaro che davanti a notizie come quelle delle ultime ore qualche pensiero particolare ti viene, ma bisogna andare avanti”.

Yan, dal Lazio, ha detto la sua

Yan, dal Lazio, ha detto la sua: “I virus veri sono quelli dell’ignoranza e del pressapochismo. Non sono allarmato, ma preoccupato sì. Domani dovevo partire per andare con alcuni amici in Sicilia ma rinuncio, non mi va di prendere treni o aerei. Un po’ lo cambio il mio stile di vita, è una cosa emotiva. Forse sono ipocondriaco e paranoico ma preferisco così. Non mi sento tranquillo”.

Giuseppe, da Bari

Giuseppe, da Bari, ha detto: “Bisogna stare attenti ai social. Lo vedo con i miei genitori. Si informano su siti che diffondono bufale e basta e così rischia veramente di crearsi il panico. Bene avete fatto voi a far parlare un infettivologo o a riportare i consigli del Ministero e dell’Oms”.