Aguzzetti: “Svolta fondamentale per i riscaldamenti delle case popolari ad Acilia”

“Con grande soddisfazione posso dire oggi, che dopo la commissione del X Municipio a cui ho partecipato questa mattina siamo arrivati ad una svolta storica per le case popolari del Villaggio San Giorgio di Acilia -dichiara Alessandro Aguzzetti Presidente del Cdq Difendiamo Acilia- saranno infatti sostituite ed installate in Via Galli, Via Signorini, Via Morelli nuove caldaie che andranno finalmente a risolvere il problema per il quale mi sono battuto anche con proteste in strada e in Municipio la scorsa stagione invernale.

La sostituzione e non il semplice intervento tampone

La sostituzione e non il semplice intervento tampone era la soluzione che indicavo da tempo, ed oggi con grande soddisfazione posso dire che il nostro comitato ha ottenuto una grande vittoria. Ringrazio il presidente della commissione Raffaele Presta per l’invito di oggi e per la disponibilità a collaborare con noi alla risoluzione del problema. In questo clima di cordialità e aiuto reciproco la nostra collaborazione nelle problematiche sarà sempre massima.

Oggi finalmente dopo anni di abbandono e silenzio -conclude Aguzzetti- il nostro quartiere può dire di essere rappresentato degnamente dal nostro comitato”