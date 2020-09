Scanzi: “Lettera breve a Donna Giorgia”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Giorgia Meloni si è indispettita. Ce l’ha soprattutto con chi, me incluso, osa pensare che una certa violenza sia alimentata (anche) da una certa politica. Se l’è proprio presa, e non so se ci dormirò la notte.

Ieri, parlando della folle aggressione a Salvini (solidarietà senza se e senza ma), ha scritto: “Chi da settimane sta avvelenando il clima ad ogni costo pur di dipingere i propri avversari politici come nemici da abbattere deve assumersi le proprie responsabilità. Quello che sta accadendo è intollerabile per una nazione democratica”.

Parole perfette, solo che non stava parlando della destra italica

Visto che la vedo fuori giri da marzo, parlerò la sua stessa lingua. Dunque, gentilissima e garbatissima Donna Giorgia: famo a capisse (cit).

Sono mesi che berci e farnetichi. Al punto tale che, ormai, si fatica a scorgere la differenza tra te e Salvini. Hai raccattato qua e là certi candidati (per fortuna non tutti!) che fanno rabbrividire. Fai i selfie adolescenziali con Bannon (a proposito: sta ancora al gabbio il fascistone?), titilli la pancia del paese, urli come un’ossessa, mangi sardine in tivù, dai del “criminale” al Presidente del Consiglio, straparli di confini e migranti, hai la Santanché nel partito. E ancora parli?!?

Ma via, su

Hai espresso sgomento per il massacro di Willy. Bene, ma era giusto il minimo sindacale. E nessuno mi toglie dalla testa che se gli assassini di Willy fossero stati immigrati, avresti imbastito una piazzata che sarebbe andata avanti fino all’anniversario della marcia su Roma (da festeggiare con il prossimo governatore delle Marche Acquaroli, possibilmente).

Prendo atto che, dopo mesi di berci a caso, cerchi ora di ricreare una verginità comunicativa politica al tuo partito (e alla tua alleanza) brandendo una maglietta strappata da una matta a Pontassieve o certi (osceni) articoli contro di te scritti da presunti “intellettuali” di sinistra. Vecchia tecnica furbastra, quella di giocare alla martire e al chiagnefottismo, ma con certi giochetti vintage puoi convincere giusto Porro o Meluzzi: non me.

Ripassa da queste parti quando imparerai a volerti bene

Allo stato attuale, prendo tristemente atto di come ti sia accontentata di assurgere al rango non proprio nobile di “Salvina che studia”: un po’ poco per una persona intelligente come te, inchiodata da mesi (per sua stessa scelta) al ruolo politico di “sbraitratice a oltranza”. Peccato.

Un caro saluto.