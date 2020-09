Istat: produzione industriale, +7,4 a luglio

La produzione industriale continua a registrare dati fortemente negativi rispetto al 2019 e, nonostante l’incremento registrato a luglio su base mensile, i numeri appaiono ancora lontani dai livelli pre-Covid. Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall’Istat.

“L’industria ha risentito in modo pesante della crisi legata all’emergenza sanitaria, al punto che nei primi 7 mesi dell’anno la produzione è crollata del -16,8% rispetto allo stesso periodo del 2019 – spiega il presidente Carlo Rienzi – Un andamento che va di pari passo col calo dei consumi da parte delle famiglie che si registra in Italia anche dopo il lockdown: non a caso a luglio i beni di consumo registrano una flessione del -6,2% su base annua”.

“E’ evidente come servano misure specifiche in grado di rilanciare la spesa delle famiglie, perché se i consumi non ripartono la strada per recuperare il gap e tornare ai livelli pre-Covid sarà sempre più lunga e sempre più in salita” – conclude Rienzi.