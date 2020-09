Fiumicino, Montino: “Coronavirus: i dati della ASL RM3 aggiornati ad oggi”

Il sindaco Esterino Montino parla della situazione di diffusione del Coronavirus nella città di Fiumicino.

“Sono arrivati poco fa i dati della Asl RM3 relativi alla diffusione del coronavirus in città.

In questo momento sono fermi a 16 i casi di positività al virus tra i residenti in città – spiega il sindaco -, mentre sono 26 le persone in sorveglianza attiva perché contatti diretti di altre che hanno contratto il virus.

Siamo nella fase di convivenza con il virus, come sapete – prosegue Montino -, e questo richiede particolare attenzione da parte di tutti. Per quanto riguarda l’amministrazione, abbiamo preso delle decisioni che puntano proprio alla responsabilità, anche se possono risultare impopolari. Ma è questo che deve fare un’amministrazione: prendere le decisioni necessarie. Ognuno di noi, come cittadina e cittadino, però, è chiamato a fare qualcosa.

Quindi ribadisco il mio appello di sempre – conclude: atteniamoci alle tre regole fondamentali (mascherina, distanza interpersonale e igiene delle mani) necessarie per limitare il diffondersi del virus. Lo dico soprattutto ai più giovani che tra poco inizieranno la scuola e che, sono certo, faranno uso di tutto il loro senso di responsabilità per affrontare il nuovo anno nel modo migliore possibile”.