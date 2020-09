Moda e shopping online, ecco come si è evoluto il mercato

Andiamo a scoprire come il settore della moda si è evoluto grazie allo shopping online

Il settore della moda è sempre stato soggetto a stravolgimenti e evoluzioni per stare al passo con i tempi. La moda cambia, si evolve e muta negli anni per definire lo status symbol della società moderna. La moda definisce anche gli stili e noi italiani siamo da sempre pionieri in questo campo. Gli atelier sono sempre alla ricerca dell’eleganza o dello stile più eccentrico allo scopo di far breccia nella psiche del potenziale cliente a partire dall’allestimento delle vetrine fino ad arrivare agli interni del locale. L’esperienza dello shopping in negozio è indubbiamente diversa rispetto il nuovo tipo di shopping online che sta ormai soppiantando sempre di più i negozi fisici, in modo particolare quello della moda.

L’evoluzione della moda con lo shopping online

Indubbiamente c’è una differenza sostanziale tra l’acquisto online di un bene fisico come prodotti di elettronica o per la casa e un indumento. Gli abiti vanno visti dal vivo, provati sulla persona per poi decidere se procedere all’acquisto o meno. Questo era vero fino a qualche tempo fa, oggi anche i negozi online di moda si sono adattati a questo nuovo metodo d’acquisto, sopratutto dopo il lockdown, fornendo diverse soluzioni online utili.

Diversi marchi della moda internazionali danno ormai la possibilità di fare acquisti online dal loro store digitale e offrono soluzioni alternative alla prova classica del camerino. Le soluzioni sono diverse, c’è chi fornisce tutte le misure nel dettagli e le linee guida da seguire per scegliere l’abito più adatto alla propria corporatura, c’è chi invece fornisce il reso gratuito entro 14 giorni o chi addirittura sfrutta la realtà aumentata per simulare un camerino virtuale e farci provare i vestiti direttamente da casa.

Il Lockdown ha dato un’accelerazione notevole allo shopping online, l’impossibilità di recarsi fisicamente al negozio ha spinto molte più aziende a fornire l’acquisto diretto dei propri prodotti dal sito online. Tuttavia non è sempre facile districarsi tra i vari siti di moda online per scegliere l’indumento più adatto cosi come si faceva camminando tra le vetrine di un centro commerciale. Proprio per far fronte a questo problema sono nati dei siti aggregatori che mostrano in un unico portale tutte le migliori marche di moda online e vi reindirizzano al sito del produttore.

Stileo, l’aggregatore di moda online

Proprio nell’ottica degli aggregatori di moda online si muove ad esempio il sito stileo.it. Il sito web è il primo aggregatore di moda online italiano che comprende più di 200 store online al suo interno. Sul sito trovate le offerte dei più importanti marchi della moda internazionale riuniti in un unica vetrina online facilmente consultabile grazie agli innumerevoli filtri disponibili sul sito. Ad esempio su Stileo trovate una vasta gamma di scarpe Nike divise per modello e prezzo. Potete sbizzarrivi nello shopping online cercando tra le categorie di abbigliamento, intimo, scarpe e borse e accessori. Sicuramente non resterete delusi dalla varietà e dalla scelta che potete trovare sul sito.

E voi? siete più tipi da acquisto in negozio o vi siete piegati anche voi alla comodità degli acquisti da casa?