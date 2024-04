Roma, moda e autismo: un mese di eventi per sensibilizzare l’attenzione

Oggi è la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, promossa dall’Organizzazione Internazionale “Autism Speaks”. Per l’occasione, con l’adesione della Presidenza della Repubblica, la Fontana dei Dioscuri, al centro di Piazza del Quirinale, è stata illuminata di blu – come molti monumenti in tutte le città del mondo – dal tramonto di lunedì 1 aprile fino alla mezzanotte di martedì 2 aprile.

In Campidoglio, alle 11, si svolge la conferenza stampa di presentazione di un’iniziativa che vuole richiamare l’attenzione sull’autismo attraverso la moda. È realizzata dall’Associazione Modelli si Nasce, la prima e unica associazione in Italia che offre ai ragazzi autistici la possibilità di svolgere percorsi formativi con l’obiettivo di avviarli alla professione di modelli o fotomodelli, con il supporto di Roma Capitale – Assessorato Grandi eventi, turismo, sport e moda e la collaborazione con Accademia del Lusso di Roma.

La mostra

Il primo evento è una mostra fotografica, realizzata grazie alla partnership con Accademia del Lusso di Roma, che ha messo a disposizione una docente di styling, che ha coordinato il lavoro insieme agli studenti del corso, e una fotografa di moda per la realizzazione di uno shooting ispirato ai film di Wes Anderson. La mostra, dal titolo ”Autistic City – Exploring youth different minds unique world”, sarà ospitata nel museo capitolino di Palazzo Braschi dal 23 al 28 aprile 2024.

La sfilata evento

Il secondo importante momento è una sfilata-evento che si terrà il 4 maggio presso la sala della Protomoteca in Campidoglio e sarà ispirata al film ”L’uomo che cadde sulla Terra”, diretto da Nicolas Roeg e interpretato da David Bowie. Sono stati coinvolti designers e brand come No Waste di Giovanni Crescenzi, Le Gallinelle di Wilma Silvestri, Italo Marseglia, Rossorame, Nicola Setaro, Leonardo Valentini e Corto Moltedo. La sfilata sarà composta da sei quadri moda e sarà arricchita da video clip e testimonianze che consentiranno al pubblico di entrare in empatia con il mondo solo apparentemente chiuso dell’autismo.

”Questi eventi rappresentano quanto la moda possa essere inclusiva e di rottura di stereotipi arcaici escludenti. Per questo abbiamo portato la sfilata evento in Campidoglio e l’abbiamo fortemente sostenuta. Un sogno che si realizza per i ragazzi che sfileranno immergendosi totalmente in una prima esperienza conoscitiva del mondo del lavoro. Nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo e grazie alla sinergia con l’Associazione onlus Modelli si Nasce e con Accademia del Lusso, questo progetto vuole essere la dimostrazione che con l’impegno e una visione chiara si possono abbattere muri e Roma torna a indicare la via al Paese intero” afferma Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda.

”Troppo spesso – ha ricordato la Presidente di Modelli si Nasce Silvia Cento – l’autismo è approcciato con diffidenza o paura. Ringrazio l’assessore Onorato e Accademia del Lusso che ci hanno sostenuto in questa nostra piccola rivoluzione culturale, consentendoci di dimostrare che i ragazzi autistici sono anche belli, divertenti, autoironici e sorprendentemente diversi e unici come tutti noi”.

Per Rossano Giuppa, direttore artistico della sfilata evento, ”potermi sentire parte integrante di un gruppo così coeso e così intenso mi ha reso più forte e più sereno e per questo non smetterò di ringraziare Modelli si Nasce. I ragazzi che sfileranno sono professionisti che amano il mondo della moda, che hanno lavorato con impegno e dedizione per raggiungere risultati insperati e che vogliono misurarsi con il mondo. E la figura di David Bowie è perfetta per accogliere gli Spaceboys, gli Absolute Beginners, gli Heroes di un mondo migliore”.

”Crediamo molto nel progetto di Modelli si Nasce”, ha commentato la direttrice di Accademia del Lusso Roma, Laura Gramigna. ”I giovani modelli che hanno posato nello shooting fotografico ispirato a Wes Anderson si sono dimostrati dei veri professionisti. È stato un piacere aver potuto lavorare con questi fantastici ragazzi e averli coinvolti in questo progetto”.



Modelli si nasce

Modelli si Nasce è un’associazione no profit nata a Roma nel 2018 grazie all’intraprendenza e all’impegno di alcuni genitori di ragazzi autistici. Modelli si Nasce è la prima ed unica associazione in Italia ad offrire percorsi formativi personalizzati che preparano i ragazzi autistici ad entrare nel mondo della moda come modelli e fotomodelli. Nei suoi cinque anni di vita, l’associazione ha visto aumentare la base associativa con famiglie provenienti da tutta Italia ed è cresciuto il numero di ragazzi (ad oggi circa 60) che sono pronti ad affrontare le loro prime esperienze lavorative nel settore della moda. Fino ad oggi, l’Associazione ha operato a Roma anche se i ragazzi provengono da tutta Italia. Da marzo 2024, sono stati avviati percorsi formativi anche in Calabria. L’obiettivo è quello di incrementare le sedi regionali per evitare ai tanti ragazzi e alle loro famiglie spostamenti troppo lunghi e faticosi.