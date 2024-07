“Ensemble” per l’Alta Moda a Roma

Riaccendere la storica vocazione di Roma per l’alta moda e restituire centralità nel settore alla città: è questo il duplice obiettivo di “Ensemble”, l’evento di alta moda, promosso da Roma Capitale e Regione Lazio che si terrà a Roma dall’11 al 14 luglio.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, prevede quest’anno un ricco il programma, con appuntamenti distribuiti in quattro giornate cartterizzate da talks con gli esperti del settore, showcase e sfilate dei designer romani e dei talenti più creativi delle accademie internazionali di moda di Roma.

A fare da scenario alla manifestazione luoghi iconici della capitale come Palazzo Braschi e piazza del Campidoglio, illuminata nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 per una doppia serata di sfilate con due grandi nomi della musica italiana come ospiti speciali.

“Roma – ha dichiarato l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato annunciando l’iniziativa – torna a essere una delle principali città a livello mondiale per il fashion. Lo dimostrano i tanti grandi eventi che si sono tenuti in città a opera dei più grandi brand internazionali. Aumentano l’export e il fatturato di aziende artigianali romane di settore. Aumentano gli occupati e le accademie di moda in città registrano numeri record. Stiamo investendo nella moda e stimolando gli investimenti in città. Ensemble 2024 è la conferma della nostra ambizione e del nostro obiettivo: valorizzare le maison romane, le accademie e i giovani stilisti. L’anno scorso abbiamo voluto introdurre la sfilata delle accademie in Campidoglio, quest’anno replicheremo ampliando la proposta: faremo due giorni di talks a Palazzo Braschi con professionisti e stilisti e due sfilate, sempre nella piazza del Campidoglio, con designer e accademie romane”.

“Abbiamo sostenuto l’iniziativa – ha sottolineato Onorato – e messo a disposizione due location uniche proprio perché crediamo fortemente in questo evento, che deve essere la festa della moda romana. Questa città vanta una storia ultracentenaria nella sartoria, possiede una vocazione innata per la bellezza. La nostra tradizione va custodita e tramandata anche grazie a serate come Ensemble 2024”.

Il programma

Il programma generale di “Ensemble” si svilupperà in quattro giornate. Dall’11 al 12 luglio, nella prestigiosa sede del Museo di Roma – Palazzo Braschi, la programmazione di Ensemble Fashion Talks, otto incontri dedicati agli studenti delle accademie di moda romane e ai giovani designer, con protagonisti importanti personalità della storia dell’Alta Moda e dell’industria della moda italiana e internazionale, intervistati da giornaliste del settore delle principali testate giornalistiche e televisive nazionali.

Sabato 13 luglio alle 21, la Grande Soirée dell’Alta Moda Italiana presentata da Eleonora Daniele, programmata nella scenografica Piazza del Campidoglio. In passerella, otto prestigiose realtà sartoriali, indiscusse protagoniste nelle precedenti kermesse istituzionali della capitale, dedicate all’Alta Moda: la storica Maison Gattinoni ad aprire la sfilata da ospite speciale, poi Camillo Bona, Franco Ciambella, Nino Lettieri, Michele Miglionico, Gianni Molaro, Sabrina Persechino e Gian Paolo Zuccarello.

Domenica 14 luglio alle 21, sempre in Piazza del Campidoglio, protagonisti saranno i giovani fashion designer di cinque Accademie di Moda romane: ABA, Accademia Koefia, Accademia Italiana, Accademia del Lusso e Accademia Maria Maiani, che presenteranno in passerella 190 nuove creazioni moda, presentate da circa cento studenti.