Alberature, gli interventi previsti saranno conclusi entro l’inizio dell’anno scolastico

“In merito alle notizie diffuse oggi da un organo di stampa riguardo ad un fantomatico dossier segreto sulle alberature scolastiche, preme precisare che non esiste né un dossier “choc”, come viene definito, né un pericolo generalizzato a cui irresponsabilmente si allude nel titolo. Gli interventi programmati verranno conclusi entro l’inizio dell’anno scolastico. Il monitoraggio in corso proseguirà fino ad esaurimento delle richieste di verifica pervenute dagli istituti scolastici.

Inoltre, come evidenziato nell’articolo stesso, in 22 scuole non è stata rilevata la necessità di interventi. Ciò a dimostrazione che non solo il titolo dell’articolo è non corretto e sensazionalistico ma anche allarmistico. Cosa di cui in questo delicato momento, che le famiglie e tutti noi stiamo vivendo, non si sente proprio la necessità”, chiarisce l’Assessora alle Politiche del Verde Laura Fiorini.

Le verifiche

Gli interventi di verifica sugli alberi sono frutto del Protocollo d’Intesa sottoscritto a gennaio da Roma Capitale, Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Protezione Civile Regione Lazio a seguito dello stato di emergenza dichiarato nel 2018, quando eventi meteorologici avversi hanno colpito la città, ed ancora in corso. Da ciò e non da altro, discende la procedura d’urgenza impiegata per l’assegnazione dell’appalto. Proprio per una maggiore tutela delle scuole si è ritenuto di avviare la prevenzione dagli istituti scolastici.