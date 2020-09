Previsioni meteo 4 settembre 2020

Roma

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno invariate con tempo asciutto. Temperature comprese tra +17°C e +31°C.

Lazio

Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà quindi asciutto su tutto il Lazio.

AL NORD

Giornata all’ insegna del tempo generalmente stabile sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi fin dal mattino e durante il pomeriggio. Bel tempo con precipitazioni assenti anche in serata.

AL CENTRO

Bel tempo e ampie schiarite anche su tutti i settori del centro Italia, niente da segnalare con precipitazioni assenti grazie alla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo asciutto anche al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi sia sulle regioni peninsulari che su quelle insulari. Da segnalare soltanto la possibilità di isolati piovaschi sui settori interni della Sicilia al pomeriggio.

Temperature attese in generale aumento da Nord a Sud