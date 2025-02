Previsioni meteo 21 febbraio: condizioni stabili in tutta la regione Lazio

Oggi, venerdì 21 febbraio 2025, la regione Lazio sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in linea con le medie stagionali.

Mattina: Nelle prime ore del giorno, il cielo si presenterà sereno su gran parte del territorio laziale. A Roma, le temperature oscilleranno tra 6°C e 9°C, con possibili foschie nelle zone periferiche e lungo il Tevere. I venti saranno deboli, provenienti dai quadranti nord-orientali.

Pomeriggio: Nel corso del pomeriggio, si assisterà a un lieve aumento della nuvolosità, soprattutto nelle aree interne e montuose. Le temperature massime raggiungeranno valori intorno ai 15°C. Non sono previste precipitazioni significative, e i venti continueranno a soffiare debolmente dai quadranti nord-orientali.

Sera: In serata, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con temperature in diminuzione fino a circa 5°C. L’umidità relativa aumenterà, favorendo la formazione di foschie dense nelle zone pianeggianti e lungo i corsi d’acqua. I venti si manterranno deboli dai quadranti nord-orientali.

Dettagli per le principali città:

Roma: Giornata caratterizzata da cieli sereni al mattino, con qualche nube nel pomeriggio. Temperature comprese tra 6°C e 15°C. Venti deboli da nord-est.

Latina: Cieli sereni con lievi velature nel pomeriggio. Temperature tra 4°C e 16°C. Venti deboli dai quadranti settentrionali.

Frosinone: Mattinata serena, seguita da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Temperature oscillanti tra 0°C e 16°C. Venti deboli da nord-est.

Viterbo: Cieli sereni al mattino, con nubi sparse nel pomeriggio. Temperature tra 4°C e 14°C. Venti deboli da nord.

Rieti: Giornata prevalentemente serena, con qualche nube nel pomeriggio. Temperature comprese tra 1°C e 14°C. Venti deboli dai quadranti settentrionali.

Avvertenze: Si consiglia di prestare attenzione alle possibili foschie dense nelle prime ore del mattino e in serata, che potrebbero ridurre la visibilità, soprattutto nelle zone periferiche e lungo i corsi d’acqua. È opportuno indossare abbigliamento a strati per adattarsi alle variazioni termiche nel corso della giornata e monitorare gli aggiornamenti meteorologici per eventuali variazioni nelle previsioni.

In sintesi, la giornata odierna nel Lazio sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature miti durante le ore centrali. Le condizioni sono ideali per attività all’aperto, pur mantenendo un’attenzione particolare alle foschie mattutine e serali.