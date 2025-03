Previsioni meteo 11 marzo: condizioni di maltempo su tutta la regione Lazio

Un’area di bassa pressione sta influenzando l’Italia centrale, portando condizioni di maltempo sul Lazio. Questa situazione è caratterizzata da una perturbazione che attraversa la regione, causando nuvolosità estesa e precipitazioni sparse. ​

Mattina:

La giornata inizierà con cieli parzialmente nuvolosi su gran parte della regione. Le temperature minime saranno comprese tra 8°C e 12°C. I venti soffieranno deboli dai quadranti meridionali. ​

Pomeriggio:

Nel corso del pomeriggio, la nuvolosità aumenterà progressivamente, con possibilità di rovesci isolati, soprattutto nelle aree interne. Le temperature massime raggiungeranno valori compresi tra 16°C e 18°C. I venti permarranno deboli, prevalentemente meridionali. ​

Sera:

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno instabili, con cieli molto nuvolosi e possibili precipitazioni sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi su valori tra 10°C e 12°C. I venti saranno deboli e di direzione variabile.​

Dettagli per le principali città:

Roma: La giornata sarà caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi al mattino, con aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e possibili rovesci isolati. Temperature minime intorno a 10°C e massime fino a 17°C. Venti deboli meridionali. ​

Latina: Cieli parzialmente nuvolosi al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio e possibili piogge in serata. Temperature minime di 11°C e massime di 18°C. Venti deboli da sud-est.​

Frosinone: Tempo instabile con nuvolosità variabile e possibili rovesci nel pomeriggio. Temperature tra 9°C e 16°C. Venti deboli meridionali.​

Viterbo: Cielo parzialmente nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio e possibili precipitazioni. Temperature minime di 8°C e massime di 15°C. Venti deboli da sud-est.​

Rieti: Condizioni di variabilità con nuvolosità in aumento e possibili piogge nel pomeriggio. Temperature tra 7°C e 14°C. Venti deboli meridionali.​

Avvertenze:

Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto durante le ore pomeridiane e serali, a causa delle possibili precipitazioni che potrebbero rendere le strade scivolose. È opportuno munirsi di ombrello e abbigliamento impermeabile.​

Consigli per le attività all’aperto:

La mattinata sarà più favorevole per attività all’aperto, grazie a condizioni relativamente stabili. Nel pomeriggio e in serata, l’aumento della nuvolosità e la possibilità di rovesci rendono consigliabile pianificare attività al coperto o essere preparati a condizioni meteorologiche variabili.​

Considerazioni climatiche:

Le temperature previste sono in linea con le medie stagionali per il mese di marzo nel Lazio. Storicamente, marzo è un mese di transizione, caratterizzato da variabilità meteorologica e precipitazioni moderate.​

La giornata di domani

La giornata di domani nel Lazio sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con nuvolosità in aumento e possibilità di rovesci nel pomeriggio e in serata. Le temperature saranno miti, tipiche del periodo primaverile. Si raccomanda di consultare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni e di adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni atmosferiche previste.