Previsioni meteo 25 febbraio, instabilità e piogge su tutta la regione Lazio

Oggi, martedì 25 febbraio 2025, la regione Lazio sarà interessata da una marcata instabilità meteorologica, con precipitazioni diffuse e un sensibile calo delle temperature. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in diverse aree della regione.

Mattina: Fin dalle prime ore del giorno, il cielo si presenterà coperto su tutto il territorio laziale, con piogge abbondanti e diffuse. Le temperature mattutine saranno comprese tra 8°C e 13°C. I venti soffieranno moderati dai quadranti meridionali, contribuendo a una sensazione di umidità elevata.

Pomeriggio: Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno invariate, con precipitazioni persistenti che potrebbero assumere carattere temporalesco, specialmente nelle zone interne e costiere. Le temperature massime non supereranno i 13°C. I venti continueranno a spirare da sud, con possibili raffiche nelle aree costiere.

Sera: In serata, le piogge tenderanno a diminuire d’intensità, ma il cielo resterà prevalentemente nuvoloso. Le temperature serali si attesteranno intorno ai 9°C. L’umidità elevata potrebbe favorire la formazione di foschie dense nelle zone pianeggianti e lungo i corsi d’acqua. I venti si manterranno moderati dai quadranti meridionali.

Dettagli per le principali città:

Roma: Giornata caratterizzata da cieli coperti e piogge intense, con temperature comprese tra 8°C e 13°C. Venti moderati da sud.

Latina: Precipitazioni abbondanti e persistenti, con temperature tra 9°C e 14°C. Venti moderati dai quadranti meridionali.

Frosinone: Cieli coperti con piogge diffuse, temperature oscillanti tra 7°C e 12°C. Venti moderati da sud.

Viterbo: Condizioni di maltempo con piogge continue, temperature tra 6°C e 11°C. Venti moderati da sud.

Rieti: Cieli molto nuvolosi con precipitazioni estese, temperature comprese tra 5°C e 10°C. Venti moderati dai quadranti meridionali.

Avvertenze: La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su diversi settori del Lazio, tra cui l’Appennino di Rieti, il Bacino del Liri e l’Aniene. Si raccomanda alla popolazione di prestare massima attenzione, evitando spostamenti non necessari e adottando tutte le precauzioni per prevenire situazioni di rischio. È consigliabile rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali per eventuali comunicazioni e seguire le indicazioni delle autorità locali.

In conclusione, la giornata odierna nel Lazio sarà dominata da condizioni di maltempo significativo, con piogge intense e un calo delle temperature. È fondamentale adottare comportamenti prudenti e rimanere informati sull’evoluzione delle condizioni meteorologiche.