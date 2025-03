Previsioni meteo 12 marzo: in arrivo una perturbazione sulla regione Lazio

Una nuova perturbazione atlantica è in arrivo sul Lazio, portando condizioni di maltempo diffuse. Il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per criticità idrogeologica e idraulica su diverse zone della regione. ​

Mattina:

La giornata inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti su tutto il territorio regionale. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Le temperature minime saranno comprese tra 7°C e 10°C. I venti soffieranno deboli dai quadranti meridionali.

Pomeriggio:

Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni continueranno, con rovesci e temporali anche di forte intensità, specialmente lungo il litorale e nelle zone interne come le colline laziali e la Ciociaria. Le temperature massime raggiungeranno valori compresi tra 12°C e 14°C, in diminuzione rispetto ai giorni precedenti. I venti si intensificheranno, provenendo da sud-est con velocità moderate.​

Sera e Notte:

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno instabili, con cieli molto nuvolosi e precipitazioni sparse. Le temperature minime notturne saranno in lieve diminuzione, oscillando tra 6°C e 9°C. I venti saranno moderati dai quadranti meridionali.​

Dettagli per le principali città:

Roma: Cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali anche di forte intensità. Temperature minime intorno a 8°C e massime fino a 13°C. Venti moderati meridionali.

Latina: Cieli coperti con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. Temperature minime di 9°C e massime di 14°C. Venti moderati da sud-est.​

Frosinone: Tempo instabile con piogge e temporali nel corso della giornata. Temperature tra 7°C e 12°C. Venti moderati meridionali.​

Viterbo: Cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime di 6°C e massime di 11°C. Venti moderati da sud-est.​

Rieti: Condizioni di maltempo con piogge e temporali durante la giornata. Temperature tra 5°C e 10°C. Venti moderati meridionali.​

Avvertenze:

Si raccomanda di prestare massima attenzione alle condizioni meteorologiche avverse previste per la giornata di domani. L’allerta gialla per criticità idrogeologica e idraulica indica la possibilità di fenomeni come allagamenti, frane e innalzamento dei corsi d’acqua. È consigliabile evitare spostamenti non necessari e adottare tutte le precauzioni del caso. ​

Consigli per le attività all’aperto:

A causa delle condizioni meteorologiche avverse previste, si sconsigliano attività all’aperto per la giornata di domani. È preferibile rimanere in luoghi sicuri e al riparo dalle intemperie.​

Considerazioni climatiche:

Le temperature previste per domani sono in lieve diminuzione rispetto alle medie stagionali per il mese di marzo nel Lazio. Storicamente, marzo è un mese di transizione, caratterizzato da variabilità meteorologica e precipitazioni moderate.​

Condizioni meteorologiche avverse

La giornata di mercoledì 12 marzo 2025 nel Lazio sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, con piogge diffuse e temporali anche di forte intensità. È fondamentale rimanere aggiornati sulle previsioni e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni atmosferiche previste.