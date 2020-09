Tim: percorso a rete unica. Arriva l’ok del Governo

Dopo il via libera al percorso individuato fra Cdp e Tim per la costituzione della società che gestirà le infrastrutture della rete unica a banda larga nel nostro Paese, il Codacons pone il problema dell’ingresso con una quota del 37% del fondo di investimento statunitense Kkr: una scelta che sembra tutelare soprattutto gli interessi strategici statunitensi – vista la preoccupazione, sempre più forte a livello globale, rispetto all’interesse cinese verso la realizzazione e gestione delle reti di telecomunicazioni europee – ma che non sembra appunto rispondere a esigenze nazionali.

CODACONS: BANDA LARGA SETTORE STRATEGICO PER IL PAESE

Quello della banda larga è evidentemente un settore strategico per il nostro Paese: ci si chiede, allora, perché mai tutelare interessi di un altro Paese nell’ottica di costruire un mercato competitivo, trasparente e neutrale. Proprio per questo, con un’istanza a TIM, Cassa Depositi e Prestiti, al Presidente del Consiglio Conte e all’Antitrust, il Codacons ha deciso di sollevare la questione dell’indipendenza strategica e operativa della nuova società.

CHIEDIAMO ALL’ANTITRUST SE È GIUSTO DARE TANTO SPAZIO A UN PAESE STRANIERO

È giusto, quindi, dare tanto spazio a un Paese straniero in un settore strategico del Belpaese? L’Associazione apre in questo modo il dibattito intorno alle scelte del Governo di non ricorrere al golden power – la procedura che consente all’esecutivo di opporsi all’acquisto di quote o società per alcuni settori strategici per l’economia dello Stato -per opporsi all’accordo con Kkr.

Codacons CS