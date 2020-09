Abolizione del Superticket, una vittoria anche del Codacons

L’abolizione del Superticket è una vittoria dei consumatori e del Codacons, associazione che da anni chiedeva l’eliminazione di questo odioso balzello.

“A partire da domani i cittadini italiani risparmieranno circa 800 milioni di euro all’anno – spiega il presidente Carlo Rienzi – Il superticket sulle prestazioni sanitarie, infatti, ha rappresentato per anni un ingiusto costo imposto a carico degli utenti della sanità, applicato in modo totalmente disomogeneo sul territorio e creando evidenti disparità di trattamento tra i cittadini a seconda della regione di residenza”.

“Con la sua abolizione si elimina quindi un balzello non solo sbagliato, ma gravemente discriminatorio, consentendo risparmi per circa 800 milioni di euro all’anno agli utenti della sanità” – conclude Rienzi.