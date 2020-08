Lezzi (M5S): “Emiliano ha perso l’uso della parola”

Michele Emiliano dopo aver fatto tante chiacchiere, ma ben pochi fatti in questi 5 anni, evidentemente ha perso l’uso della parola e ha bisogno di avvocati difensori. Gli stessi che prima pregavano Antonella Laricchia per l’alleanza.

Alle critiche argomentate sulla gestione del Covid da parte di Michele Emiliano, non ha risposto lui, perché chiaramente sa che Antonella ha ragione, ma sono arrivati gli avvocati difensori, i parlamentari del PD, Marco Lacarra e Assuntela Messina che, non potendo rispondere sui temi sollevati dalla nostra candidata presidente, hanno preferito attaccare personalmente lei.

Concorsi fermi da anni

La gestione del Covid in Puglia forse viene definita esemplare solo da chi la vive da fuori o da Lopalco e a nessuno sfugge il motivo, visto lo stipendio e la candidatura. Sulla gestione della sanità preferiamo stendere un velo pietoso viste le agende che continuano a essere chiuse, le attese di mesi se non addirittura anni per un esame, e le chiusure di ospedali mascherate da riconversioni. Per non parlare dei concorsi fermi da anni e su cui solo ora sono state decise le date, senza preoccuparsi della sicurezza e del rischio assembramenti per lo svolgimento.

Su una cosa però ci sentiamo di dare ragione a chi attacca Antonella Laricchia: i pugliesi distingueranno chi si è speso per il territorio e chi ha fatto solo propaganda. Per questo manderanno a casa Emiliano, visto che ha pensato molto più che a se stesso che ai pugliesi.