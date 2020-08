Conti, PaP: “Uno spettro si aggira per la Toscana”

Uno spettro si aggira per la Toscana. La strategia del voto utile entra ufficialmente nella sua fase finale a poco più di un mese dalle elezioni. E lo fa in grande stile con uno dei suoi rappresentati più agguerriti, Enrico Rossi. Ieri il presidente della Toscana, citando Michelle Obama e Bernie Sanders, ha sottolineato l’unità del Democratic Party nella volontà di sconfiggere Trump e di votare Biden. Il buon Biden-Giani contro la terribile Trump-Ceccardi, una lettura volutamente semplicistica della campagna elettorale statunitense.

Rigido modello

Alla convention dei democratici che ha incoronato Biden, tenutasi in questi giorni negli Stati Uniti, tra interventi di repubblicani e strizzate d’occhio ai conservatori moderati, solamente poco più di un minuto è stato concesso ad Alexandra Ocasio-Cortez per la candidatura simbolica di Bernie Sanders, tecnicamente ancora in corsa per la presidenza. Le parole della deputata, rappresentante assieme a Bernie Sanders dell’area più radicale dei democratici hanno sottolineato l’importanza dei movimenti sociali e progressisti di massa presenti e sempre più forti negli USA che lottano per i diritti umani, civili ed economici e delle lotte per garantire a tutte e a tutti assistenza sanitaria, educazione universitaria e diritti sul lavoro.

Già recentemente in una intervista la AOC, come la chiamano i suoi sostenitori, aveva dichiarato che “in qualsiasi altro paese lei e Biden non sarebbero mai nello stesso partito”. Purtroppo “l’eccezionalismo” del rigido modello bipartisan americano riduce il dibattito politico spostandolo a destra, ma resta il fatto che gran parte di questi movimenti sociali e radicali non si sentono rappresentati da Biden e dalla sua politica moderata, creando una spaccatura che potrebbe costare caro ai democratici americani.

La situazione politica della Toscana è differente, nonostante il PD del centrista Giani invochi la tradizione di turarsi il naso e votare il meno peggio. Fortunatamente esiste un’alternativa di sinistra reale sostenibile e solidale.

Toscana a Sinistra

incarna quei movimenti che chiedono una svolta ecologica, lavoro stabile e una sanità pubblica per tutte e tutti.