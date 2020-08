L’8 agosto 1879 nasceva Emiliano Zapata

Il suo nome è oggi conosciuto ben al di là dei confini del Messico. È parte della nostra storia.

C’è un episodio che lo racconta forse meglio di qualunque altro.

Era il dicembre 1914. Zapata, dopo aver condotto per anni una dura guerra di guerriglia, dopo tensioni tra le varie componenti delle forze rivoluzionarie, divisioni, separazioni, arriva a Città del Messico. L’esercito rivoluzionario lo porta in trionfo. Arriva nel palazzo di governo e tutti lo invitano a sedersi sulla poltrona presidenziale. Ma Zapata rifiuta. “Non combatto per questo. Combatto per le terre, perché le restituiscano”.

Non è il potere l’obiettivo ultimo

l potere è uno strumento. Se deve servire a guadagnare qualche poltrona, foss’anche la più prestigiosa, non serve a nulla. Non dimentichiamo mai quello per cui lottiamo.

“Todo para todos, nada para nosotros” dice oggi l’EZLN. Non è moralismo. È un progetto politico. Per rivoltare come un calzino la realtà che abbiamo quotidianamente sotto agli occhi.