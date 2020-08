Ruotolo: “Dobbiamo conoscere la verità sulla strategia della tensione”

Correva l’anno 1974 quando all’01.23 della notte del 4 agosto il convoglio viene scosso da una potente deflagrazione. E’ la strage dell’Italicus: 12 morti e 48 feriti. Un’altra strage senza colpevoli. Due anni fa, mentre realizzavo le mie inchieste per Fanpage.it sul sequestro Cirillo e sulla strage di Bologna ho conosciuto e intervistato Gero Grassi che nella passata legislatura ha fatto parte della commissione Moro. Gero Grassi mi ha raccontato un episodio che non conoscevo.

Ve lo propongo tratto dal libro su Aldo Moro “La verità negata”

“Abbiamo l’episodio del 3 agosto 1974, quando Moro, due minuti prima che il treno Roma-Monaco parta dalla stazione Roma Termini, viene fatto scendere dal treno. Quel treno è l’Italicus, che quella sera salta in aria nella galleria poco prima di Bologna. La magistratura dell’epoca accerta che la polvere pirica utilizzata per quel treno è la stessa di Piazza Fontana, Banca nazionale dell’Agricoltura, Piazza della Loggia, strage della stazione di Bologna (dopo) e accerta anche che non è a disposizione degli italiani, ma di un organismo sovranazionale”. Perché viene fatto scendere dal treno? Dobbiamo conoscere la verità sulla strategia della tensione. Lo dobbiamo innanzitutto ai familiari delle vittime che hanno il diritto di conoscere i nomi di mandanti ed esecutori. Un Paese senza memoria è un paese senza futuro.