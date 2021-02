Ruotolo: “Grazie, grazie, grazie Presidente Conte per la tua lezione di stile”

Così il senatore Sandro Ruotolo sulla sua pagina Facebook:

Grazie, grazie, grazie Presidente Conte per la tua lezione di stile, per i risultati del tuo, del nostro governo come la Next Generation Eu. Siamo con te per consolidare l’alleanza centrosinistra- 5 stelle, società civile perché è l’unico progetto politico forte e concreto nel segno dell’inclusione sociale, della transizione ecologica e digitale.