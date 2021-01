Ruotolo: “Quei pericoli sono svaniti?”

La vedrò domani per la prima volta in aula da quando sono stato eletto senatore, quasi un anno fa, Liliana Segre, la senatrice a vita sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz. L’età e la pandemia l’hanno tenuta lontana da palazzo Madama ma, come ha annunciato nell’intervista a Gad Lerner sul Fatto Quotidiano “di fronte a questa situazione ho sentito un richiamo fortissimo, un misto di senso del dovere e di indignazione civile”.

Nessun voto vada perso

La posta in gioco è altissima perché questa crisi politica improvvisa e del tutto incomprensibile e pericolosa rischia di portarci al voto anticipato. In piena pandemia, con la campagna di vaccinazione in corso, con il Recovery plan da consegnare all’Europa.

Oggi il presidente del Consiglio Conte chiederà la fiducia alla Camera, domani mattina sarà al Senato. Dovremmo farcela ma non è detto. La soglia dei 161 voti è lontana e quindi presumibilmente potremo contare su una maggioranza relativa. Liliana Segre conclude la sua intervista ricordando che questo governo nacque perché occorreva preservare il Paese da gravissimi pericoli. Ma quei pericoli sono svaniti? La decisione di Matteo Renzi di far dimettere le due ministre di Italia Viva rischia di consegnare il Paese agli amici di Donald Trump.