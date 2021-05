Frosinone, cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Il consiglio comunale di Frosinone, su proposta presentata dal Cons. Stefano Pizzutelli, ha approvato all’unanimità la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Superstite dell’Olocausto e testimone della Shoah italiana, Liliana Segre è dal 15 aprile 2021 presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza.

Altissimi meriti

Il 19 gennaio 2018 è stata nominata Senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella «per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale». “Anche oggi – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – abbiamo il dovere di custodire il ricordo di quanto accaduto, per impedire all’orrore di ripetersi e per ristabilire il primato di valori come la pace, la coesione sociale, la solidarietà e, soprattutto, della cultura dell’ascolto dell’altro. Cercare di cancellare la testimonianza del dissenso o, peggio ancora, di un popolo, rimane ancora oggi un crimine contro l’umanità”.



