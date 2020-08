Potere al Popolo: la decisione di FCA non ci stupisce…

La Fiat – Chrysler ha comunicato, con una lettere in inglese, ai fornitori italiani del settore delle city car di “cessare immediatamente ogni attività di ricerca, sviluppo e produzione”.

A rischio un intero indotto

La decisione, che arriva dopo aver incassato 6 miliardi e 300 milioni di euro di garanzie dal governo Conte, punta a ridurre sensibilmente i costi della produzione per FCA, ma mette a rischio un intero indotto che conta 58mila lavoratrici e lavoratori!

Di certo questa notizia non ci stupisce, ma dimostra ancora una volta come i soldi pubblici utilizzati per prestiti, coperture e agevolazioni a FCA e altre grandi aziende non garantiscono alla fine nemmeno i livelli occupazionali esistenti, altro che la ripresa del paese.