Dopo lo straordinario successo del 2018 e del 2019, Stelle di fuoco è di nuovo protagonista a Cinecittà World. Dall’8 al 15 agosto le migliori aziende pirotecniche italiane si incontreranno nel parco divertimenti del Cinema e della Tv per sfidarsi nei cieli di Roma, regalando performance uniche a livello nazionale.

Gli appuntamenti

Ogni sera l’appuntamento è con tre fantasmagorici spettacoli (Piromusicale, Piroemozionale e PiroGiga) con introduzioni musicali, sparati da diverse postazioni all’interno del Parco. Ciascun concorrente apre con una famosa colonna sonora, per poi dare vita ai due grandi spettacoli pirotecnici in gara, dipingendo con il fuoco scenografie maestose e mozzafiato per aggiudicarsi il Trofeo.

Alla sfida partecipano 7 concorrenti selezionati durante l’anteprima svolta a Giugno, che verranno giudicati da una giuria tecnica e da una popolare.

Tre spettacoli

In scaletta, in un crescendo di potenza e spettacolarità, tre spettacoli consecutivi mozzafiato: eventi piromusicali di introduzione alla gara, coreografie pirotecniche ravvicinate e massive con esperti fuochini (piroemozionali) e le incredibili esibizioni dei più grandi fabbricanti italiani con artifizi di grande potenza e calibro gigante (pirogiga) per l’8, il 9, il 10 e il 14 agosto. Il 15 agosto gran finale con un grandissimo piromusicale intitolato “Rising Sun”. Ogni sera, su una superficie di lancio di 30mila mq, 3 tonnellate di materiale per 115mila colpi sparati nei cieli di Roma, 13 squadre pirotecniche e oltre 50 fuochisti professionisti impegnati nelle esibizioni pirotecniche con coreografie di luci strabilianti alte fino a 400 metri.

Lo Street Food

Ogni giorno, inoltre, nel Villaggio Street Food si potranno gustare ricercati e scoppiettanti sapori della tradizione enogastronomica Italiana e non solo.

In occasione della settimana di Ferragosto tutti con il naso all’insu’ all’interno di Cinecittà World… l’apocalisse sta per arrivare!

Info e biglietti su www.cinecittaworld.it