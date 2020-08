Il regista francese Mathieu Kassovitz, tra gli ospiti internazionali più attesi nella sesta edizione de “Il Cinema in Piazza”, manifestazione a cura del Piccolo America, è giunto nella capitale, protagonista di due serate, sabato 1 e domenica 2 agosto, a Ostia e a Tor Sapienza.

Prima del suo secondo appuntamento a Tor Sapienza, il regista ha voluto rendere omaggio a Pier Paolo Pasolini visitando il monumento a lui dedicato presso l’idroscalo di Ostia.

L’Ordre et la Morale

Nella prima serata, svoltasi sabato 1 agosto sul litorale romano, Kassovitz ha presentato al pubblico il suo ultimo lavoro da regista, dal titolo “L’Ordre et la Morale”, proiettato per la prima volta in Italia proprio nell’arena del Porto Turistico di Roma. Al centro della seconda serata di domenica 2 agosto, nel suggestivo Parco della Cervelletta, la proiezione del film “Il Favoloso Mondo di Amélie”, di Jean-Pierre Jeunet, in cui Kassovitz ha preso parte tra i principali interpreti.