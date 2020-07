Acquistare casa: il mercato immobiliare riparte

Il mercato immobiliare è pronto a ripartire e lo sta già facendo, dimostrando di aver superato la crisi che di certo non lo ha risparmiato nel primo semestre del 2020. Il Covid d’altronde ha inciso in modo significativo sulla maggior parte dei settori commerciali e tra lockdown e quarantena le compravendite sono rimaste ferme per diversi mesi. Lo scenario che si prospettava non era certo dei migliori e le previsioni fatte ad inizio epidemia erano in alcuni casi catastrofiche. Fortunatamente però le cose sono andate meglio del previsto e adesso possiamo dire che il mercato immobiliare sia ripartito in tutta Italia.

Affitti leggermente in rialzo, aumenta l’offerta

Per quanto riguarda la situazione degli affitti Roma, Milano e le principali altre città d’Italia sembrano aver retto molto bene la crisi degli ultimi mesi. I canoni sono in leggero rialzo, ma rimangono comunque entro dei limiti più che accettabili. Ad aumentare in modo significativo invece è stata la scelta e la disponibilità di appartamenti in affitto sul mercato immobiliare. Una conseguenza inevitabile del calo del flusso turistico, che ha determinato un’inversione di tendenza. Se infatti diversi appartamenti erano prima destinati ad affitti di brevissima durata, adesso sono stati riconvertiti perché rischiavano di rimanere vuoti visto lo scarso numero di turisti. L’offerta dunque è aumentata e c’è maggiore scelta per coloro che sono in cerca di un immobile da affittare.

Prezzi degli immobili in calo, ma meno del previsto

Per quanto riguarda gli immobili in vendita, si è concretizzata una previsione che ci ha accompagnati per tutto lo scorso semestre e che vedeva i prezzi in calo. D’altronde era inevitabile che questo accadesse, ma contrariamente a quanto previsto la flessione è stata piuttosto ridotta in tutte le città italiane. I prezzi sono dunque scesi, ma di poco rispetto a quello che ci si attendeva. Il periodo attuale è propizio per chi è in cerca di una nuova casa da acquistare ma fortunatamente non è nemmeno così buio per coloro che al contrario necessitano di vendere il proprio immobile.

Cambiano le necessità degli italiani: si cercano case con giardino o terrazzo

La quarantena ha sicuramente influenzato le preferenze degli italiani, anche per quanto riguarda il settore immobiliare. Sempre più persone infatti sono oggi in cerca di una casa con giardino privato o almeno terrazzo: uno spazio all’aperto sembra essere diventato un vero e proprio dettaglio irrinunciabile. Allo stesso modo, e probabilmente sempre per via della quarantena che ha aperto gli occhi a molte famiglie, sono aumentate le richieste di trilocali mentre quelle di monolocali hanno subito un drastico calo.

Il settore immobiliare dunque deve oggi farei conti con nuove esigenze, nate proprio come diretta conseguenza dell’epidemia. Non si sa tuttavia per quanto tempo la situazione rimarrà tale: gli italiani potrebbero dimenticare in fretta. Per il momento è difficile fare delle previsioni e l’unica cosa che possiamo fare è attendere e vedere i futuri sviluppi della situazione. Quello che è certo è che il settore immobiliare è ripartito e che tutto sembra in procinto di tornare alla normalità.