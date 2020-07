Convegno su Covid, Siri: “Definirlo negazionista è una falsità, un’invenzione giornalistica”

Armando Siri, senatore della Lega, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Res Publica” condotta dal direttore Gianluca Fabi e da Valerio Toma su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt).

Riguardo alle polemiche sul convegno “Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti“, tenutosi lunedì nella biblioteca del Senato

“Siamo in un’epoca in cui, oltre al virus, ci sono altre malattie che circolano. Una di queste riguarda quegli individui che non sono in grado di ascoltare e di leggere nulla che sia diverso dalla realtà cui loro credono. Questa è una vera malattia che non si può facilmente sconfiggere. Ho sentito dire delle cose davvero assurde. Questa cosa del negazionismo è un’invenzione giornalistica, una falsità. Noi abbiamo dato parola a 6 medici dei principali ospedali italiani, che sono stati in prima linea durante l’emergenza e non potevano certo dire che il virus non esiste, quindi è una falsità dire che era il convegno dei negazionisti. Hanno messo alla gogna Bocelli, cui va tutta la mia solidarietà per aver avuto il coraggio di dire le cose che pensa.

Non ha mai detto che il virus non esiste, ha semplicemente espresso un suo stato d’animo circa il lockdown e penso che un cittadino abbia diritto ad esprimere una propria opinione senza per questo essere crocifisso dai benpensanti ipocriti di questo Paese. L’obiettivo era quello di riunire la comunità scientifica, giuristi, filosofi, opinionisti, per discutere del Coronavirus senza i filtri della censura della stampa di regime e della propaganda di governo. Noi pubblicheremo atti del convegno che trasmetteremo anche all’attenzione del Presidente del Consiglio e del ministro della Salute Speranza. Immagino che ai censori faccia comodo continuare a mantenere uno stato d’angoscia perenne e perpetuo negli animi dei cittadini, facendo del male alla nostra economia e alla nostra società.

I motivi non li so dire nello specifico, bisognerebbe chiederlo a loro. Io e Sgarbi abbiamo invitato degli specialisti, che hanno detto che non esiste più un’emergenza ospedaliera legata al Coronavirus e che il Coronavirus è spento come minaccia pandemica, esistono persone che sono ancora alle prese con questa malattia, ma che non hanno più bisogno di essere ospedalizzate. Noi abbiamo voluto semplicemente dare voce a queste professionalità”.ù

Fonte: Radio Cusano Campus