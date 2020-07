Scanzi: “Vedi Salvini, gli eventi oggi si fanno così”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Vedi, Salvini: gli eventi, oggi, si fanno così. Impara dagli organizzatori di Saluzzo e dal pubblico meraviglioso che ieri ha riempito la ex caserma Musso per il mio spettacolo. Biglietto (o prenotazione obbligatoria con nome e cognome), rispetto delle distanze di sicurezza, sedie aggiunte se c’è troppa gente (problema che tu non corri, ultimamente). Mascherine quando si è troppo vicini, niente firmacopie e niente assembramenti (e Dio solo sa quanto mi spiaccia non poter abbracciare tutti).