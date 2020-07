Morra: “Forse sbaglio io…”

Con soldi di un proprio conto in Svizzera, per il quale nel 2015 aveva fatto ricorso alla “voluntary disclosure” (cioè scudo fiscale) promossa dall’allora Governo Renzi per 5,3 mln di euro gestiti fino a quel momento da due «trust» alle Bahamas (noto paradiso fiscale), il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, indagato per l’ipotesi di reato di «frode in pubbliche forniture», il 19 maggio cercò di fare un bonifico per arginare —4 giorni dopo un’intervista rilasciata a Report— il rischio reputazionale insito nella vendita di 75.000 camici e 7.000 set sanitari ceduti per 513.000 euro alla Regione Lombardia il 16 aprile dalla società Dama spa del cognato di Fontana Andrea Dini e (per il 10%) della moglie Roberta, sorella dello stesso Presidente della Giunta.

Fontana diede mandato all’Unione Fiduciaria, che gli amministra il «mandato fiduciario misto» da 4,4 mln accennato a pag. 3 del modulo sulla «situazione patrimoniale» dei politici sul sito online della Regione, di bonificare alla Dama spa del cognato 250.000 euro, per quello che si legge sulla stampa.

Conto svizzero

I soldi per il bonifico proverrebbero da un suo conto in Svizzera nella banca Ubs, conto del tutto lecito giuridicamente, perché la legge italiana lo consente e, dunque, Fontana non avrebbe operato alcun reato nel detenere un conto corrente in Svizzera.

Ma, sul piano morale e politico, —per un presidente di Regione che non ne ha mai fatto alcun cenno pubblicamente— il problema sta nel fatto di essere, quel gruzzolo di diversi mln di euro da cui ha attinto per bonificare a favore del cognato, il frutto di una “voluntary disclosure”: cioè della legge volta a favorire il rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero, con la quale nel settembre 2015, dopo la morte in giugno della 92enne madre Maria Giovanna Brunella, a titolo di erede l’allora sindaco di Varese «scudò» 5 milioni e 300.000 euro, detenuti in Svizzera da due «trust» (strumenti giuridici di stampo anglosassone per proteggere il patrimonio da possibili pretese), creati alle Bahamas nel 2005 (dopo inizio nel 1997) quando Fontana presiedeva il Consiglio regionale, e nei quali la madre dentista figurava «intestataria», mentre Fontana risultava in uno il «soggetto delegato» e nell’altro il «beneficiario economico».

Ora, a prescindere dal considerare come abbia votato la Lega per quella “voluntary disclosure” -anche perché il governo Renzi l’approvò con un voto di fiducia-, mi domando come sia possibile che una forza politica che si richiama al “Prima gli italiani” non abbia alcunché da eccepire nei confronti di chi tiene soldi all’estero.

Ma forse sbaglio io.