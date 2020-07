De Carlo, M5S: “Salvini è l’unico a “rosicare” e parlare di flop di Conte in Europa”

È l’unico a “rosicare” e parlare di flop di Conte in Europa: di chi sto parlando?

Ma di Salvini, ovvio!

Il capitano non sa proprio più che dire né a cosa aggrapparsi perché la vittoria dell’Italia ai tavoli europei con il Recovery Fund é un successo indiscutibile.

Sapete cosa rappresenta l’accordo da 209 miliardi di euro per l’Italia?

È una sconfitta campale per il sovranismo di Salvini perché ci dimostra che l’Europa c’è, ci sostiene e vuole essere una comunità di stati solidali.

Ma a lui questo non va giù!

Questo accordo dà la possibilità al nostro governo di migliorare radicalmente questo Paese e lui, che vorrebbe invece ancora tornare al voto per avere “pieni poteri”, storce il naso.

Ma ci pensate se fosse toccato a lui gestire non solo l’emergenza sanitaria, ma anche questo negoziato con l’Europa?

L’Italia non avrebbe avuto nessuna credibilità perché é Salvini per primo a non averne.

L’Europa non si fida di lui, lo conosce per essere un divulgatore di fake news, un approfittatore e un euroscettico che vorrebbe chiudere l’Italia nei suoi confini ed isolarla dal resto del mondo.

Oggi l’Europa invece ha stima dell’Italia, la rispetta, le concede fiducia, la sostiene e riconosce l’autorevolezza di Conte e del nostro corpo diplomatico.

Adesso, il Capitano, é anche calato nei sondaggi, sta perdendo terreno visti gli ottimi risultati di questo governo e non sa più che pesci prendere.

Quindi a Salvini non resta che mangiarsi il fegato per cena. E poi subito un Maalox!