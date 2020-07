Montino: “Pressi scandalosi di Alitalia per le tratte brevi: così non si va da nessuna parte”

“Oggi voglio usare l’eco che la comunicazione di un sindaco può avere per denunciare un fatto che ritengo scandaloso”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Insieme a mia moglie, ho programmato qualche giorno di vacanza in Sicilia, ad agosto – spiega il sindaco -. Avevamo quindi prenotato il volo Alitalia per il 6 agosto. Costo del biglietto andata e ritorno: poco più di 80 euro a persona. Poi, però, abbiamo dovuto posticipare la partenza per impegni istituzionali di entrambi”.

Abbiamo deciso, quindi, di partire l’8

“Abbiamo deciso, quindi, di partire l’8. Quando mia moglie ha chiesto all’agenzia di viaggio il preventivo per i biglietti siamo rimasti senza parole – prosegue Montino -. Un volo da Fiumicino a Palermo l’8 agosto, sempre con Alitalia, ci sarebbe costato 667 euro a persona, andata e ritorno. Praticamente il costo di un volo verso gli Stati Uniti. Una cifra fuori da ogni logica, tanto più che gli ultimi provvedimenti del Governo hanno eliminato le restrizioni per i posti sugli aerei”.

“Questa non è la politica che può risollevare la compagnia di bandiera, men che meno quando i concorrenti hanno prezzi decisamente più accessibili, sebbene tutti applichino rincari in alta stagione – sottolinea il sindaco -. Una cosa, però, è il fisiologico aumento estivo, un’altra è arrivare a cifre di questa natura”.

“Naturalmente Alitalia ha perso la possibilità di vendere due biglietti aerei – precisa Montino -. Partiremo in treno e poi prenderemo la nave: con 700 euro in due arriveremo tranquillamente in Sicilia e poi torneremo a casa”.

Una politica dei prezzi scellerata

“Rimane il fatto che, ripeto, questo sia un fatto scandaloso, una politica dei prezzi scellerata – ribadisce ancora il sindaco -. È una modo miope di condurre un’azienda. Così facendo non incentiviamo il turismo, che è un comparto fondamentale della nostra economia, non promuoviamo le nostre meraviglie naturalistiche e artistiche e, in più, isoliamo un’intera regione e le persone che ci abitano. Per non parlare del fatto che perde la compagnia stessa. Quanti clienti ha perso, Alitalia, per avere prezzi così elevati su una tratta breve come da Roma alla Sicilia?”.

“In questo modo non si va da nessuna parte – conclude Montino -: non è prosciugando per qualche settimana all’anno le tasche di chi viaggia che si potrà risollevare Alitalia. Serve un piano di sviluppo concreto, lungimirante, che guardi al futuro dell’aviazione civile e del turismo. E serve subito”.