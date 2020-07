D’Acunto: “Il principale effetto dell’accordo di Bruxelles sarà il rilancio della retorica delle riforme strutturali”

Così il professor Salvio D’Acunto sulla sua pagina Facebook:

Il principale effetto dell’accordo di Bruxelles sarà il rilancio in grande stile della retorica delle riforme strutturali, in parole povere “ragazzi, ora però dovETE lavorare di più, più a lungo e senza pretendere troppi soldi, perchè dobbiAMO fare bella figura a Bruxelles”. In soldoni, mi aspetto a brevissimo termine abolizione di quota 100, significativa contrazione del reddito di cittadinanza e ulteriore flessibilizzazione del lavoro, in particolare nel pubblico impiego. Del resto, su tutte queste questioni, il periodo pandemico è stato abilmente sfruttato dai “megafoni” del capitale nazionale (Repubblica, Corriere della Sera, Stampa e compagnia cantante) per costruire il consenso necessario.

Un quotidiano lavaggio del cervello ha finito per dividere “ad arte” il Paese tra le partite IVA “che mandano avanti l’Italia”, i “fannulloni” in smartworking che ostacolano la creatività e la laboriosità dei primi, e i fruitori del reddito di cittadinanza che “campano sulle spalle” dei primi e dei secondi. Ovviamente, che i problemi del Paese vengano sistematicamente dipinti come l’esito del conflitto tra gli ultimi, i penultimi e i terzultimi, e che nello scenario dipinto dai media la borghesia sia sostanzialmente “invisibile” non insospettisce nessuno. Tutti si bevono passivamente questa strana sceneggiatura in cui il protagonista non compare mai sullo schermo. Il denaro che muove la società ormai corre troppo veloce per la nostra limitata capacità di percezione visiva. Siamo ormai destinati a prendercela con il conoscente più prossimo, con il condomino o con l’impiegato dello sportello. Quelli che hanno disegnato questo folle Monopoli e ne reggono i fili sono lontani dal nostro sguardo, e al riparo dalla nostra ira.

Auguri a tutti. Ne avrete bisogno.