Raggi: “Ho partecipato alla riunione plenaria del nuovo Comitato europeo delle Regioni”

Sono onorata di poter rappresentare Roma e l’Italia all’interno di un organo che svolge un ruolo importante nel processo legislativo comunitario. Darò il mio contributo nell’ambito di due commissioni che ritengo rilevanti per le problematiche della nostra città e di molte altre comunità in Europa: Civex (cittadinanza, governance, affari istituzionali) ed Enve (ambiente, cambiamenti climatici ed energia).

Approfondire e sviluppare al meglio il Green New Deal europeo e rimettere al centro dell’agenda politica le condizioni sociali dei cittadini. Le città e i loro amministratori devono fare rete, al di là di qualunque barriera ideologica, al di là del colore politico, perché molto spesso i problemi e le criticità da affrontare sono le stesse. Questa è un’occasione importante per proseguire su questa strada e lavorare insieme per gli stessi obiettivi.