Di Maio: “La strada tracciata oggi a Bruxelles è quella giusta”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

La strada tracciata oggi a Bruxelles è quella giusta. La decisione di andare oltre la missione Sophia, con una nuova missione via terra, mare e aerea, è un segnale molto positivo che si contrappone a un iniziale scetticismo di alcuni Paesi, smentito però dai fatti: il documento finale firmato all’unanimità. E di questo sono molto contento visto che come Italia ci siamo spesi molto per raggiungere questo primo step. Durante il consiglio affari esteri di oggi ho percepito la volontà di tutti i paesi europei di parlare con una sola voce.

Senza dubbio, tramite un’azione corale e sinergica dell’Europa, la nostra azione può essere più forte e determinante. E possiamo davvero agire per mettere la parola fine alle ostilità. Ricordo che mettere in sicurezza la Libia significa mettere al riparo le nostre coste dall’arrivo di possibili terroristi.

Sicuramente c’è tanto da fare e adesso, per quanto mi riguarda, la parola d’ordine deve essere: lavorare. Dobbiamo farlo per il nostro Paese e per i nostri connazionali in Italia e all’estero.