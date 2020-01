Di Maio: “Coinvolgere tutti per aprire una strada verso un cessate il fuoco”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Durante il Consiglio Affari Esteri dell’Unione europea c’è stato un confronto sulla situazione in Iran e Iraq e ovviamente su quella in Libia, che per il nostro Paese resta una priorità.

C’è naturalmente preoccupazione per l’escalation in corso in Medio Oriente, l’invito dell’Italia è alla moderazione e alla responsabilità. Dobbiamo concentrarci sulla lotta al terrorismo e allo Stato islamico, questo impegno non deve e non può essere compromesso. Perché si tratta della nostra sicurezza.