Silvestroni: “Accordo in continuità con quello che sta facendo il governo Conte”

Marco Silvestroni, deputato di FDI, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Su Autostrade

“E’ in continuità con quello che sta facendo il governo Conte, un governo di proclami e annunci –ha affermato Silvestroni-. Noi siamo una nazione delle banane grazie al governo Conte che è un governo delle banane. Qui la novità è solo l’utilizzo dei soldi di Cdp, cioè quelli degli italiani. Come avviene nei Paesi dell’America Latina, immettono soldi pubblici per sanare errori fatti dai privati. Invece andava revocata la concessione e rifatto il bando, dove potevano anche partecipare i Benetton. Dire che non si poteva revocare la concessione è solo una scusa. Questi contratti di concessione che risalgono agli anni ’90 sono delle truffe. M5S e PD fanno finta di litigare, è un teatrino, poi trovano sempre l’accordo come facevano i politici della Prima Repubblica”.

Sulla legge elettorale

“Se hanno proposto una legge tutta proporzionale, con i cittadini che votano il simbolo e non chi devono eleggere e senza la possibilità di votare una coalizione, è per fare in modo che non ci sia un vincitore e il giorno dopo le elezioni tutti possono andare con tutti”.

Sulle regionali

“In una normale democrazia se ci fosse un’exploit del centrodestra il governo cadrebbe. Il governo delle banane invece non cadrà, Conte e Zingaretti andranno in tv a dire che gli italiani hanno votato male. Attualmente l’Italia è un po’ come il Sud America”.

Fonte Radio Cusano Campus