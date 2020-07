Arriva l’estate Padova 2020: la guida per persone anziane

L’ufficio Attività creative terza età del Settore Servizi Sociali ha realizzato “Arriva l’estate 2020 – Guida per persone anziane” per informare la cittadinanza, ed in particolare le persone over 60, circa le iniziative e gli accorgimenti da adottare durante il periodo estivo nella città di Padova.

In particolare, fornisce informazioni su:

luoghi dove trascorrere la giornata in compagnia;

associazioni alle quali rivolgersi per chiedere aiuto, parlare o semplicemente per avere compagnia;

servizi gratuiti di consegna della spesa alimentare a domicilio;

piscine che prevedono agevolazioni per persone over 60;

parchi.

La guida è scaricabile dal sito www.padovanet.it e distribuita in cartaceo presso:

Ufficio relazioni con il pubblico – Comune di Padova;

Centri servizi territoriali;

Quartieri – Comune di Padova;

Azienda Ospedaliera di Padova;

Distretti Socio Sanitari dell’Azienda Ulss 6;

armacie comunali;

ufficio Attività creative terza età.

Per restare sempre aggiornati sulle attività proposte dall’ufficio Attività creative terza età e sulle altre iniziative dedicate alla terza età sul territorio del Comune di Padova, è possibile iscriversi alla newsletter gratuita mensile.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio, telefonando al numero 049 8205088 oppure inviando una email all’indirizzo segreteriaterzaeta@comune.padova.it.